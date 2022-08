Si finge carabiniere durante un controllo: denunciata una donna - Tuttoggi

La signora stava visitando un uomo ai domiciliari quando è scattato il controllo dei militari

Stava visitando senza permesso un amico ai domiciliari e quando sono arrivati i carabinieri ha finto di essere un carabiniere infiltrata e che stava svolgendo un’operazione di polizia giudiziaria. I militari, insospettiti dalla versione alquanto originale, le hanno chiesto i documenti scoprendo che erano un mare di falsità. Per la donna è scattata la denuncia.



I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, quando una pattuglia della stazione carabinieri di Cannara si è recata, come di consueto, ad effettuare un controllo all’interno dell’abitazione di un uomo, lì residente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Una volta all’interno dell’appartamento, però, i militari lo hanno trovato in compagnia di altre due persone: la prima era un parente autorizzato, mentre la seconda era una donna, di origini umbre, che dopo aver preso in disparte il più alto in grado della pattuglia gli ha riferito in gran segreto di essere un carabiniere infiltrato e che stava svolgendo un’operazione di polizia giudiziaria.

Dagli accertamenti successivi è emerso la falsità delle dichiarazioni della donna che, dopo averla accompagnata in caserma ed identificata compiutamente, l’hanno denunciata in stato di libertà alla procura della Repubblica di Spoleto per falsità ideologica commessa dal privato.