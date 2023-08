Sfida "Boomer vs. Millennials", sfilate e musica, FantasyArt torna a colorare Sigillo - Tuttoggi.info

Domenica 6 agosto ai giardini "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Sigillo torna un nuovo appuntamento organizzato dall’associazione Fantasyart

Domenica 6 agosto, ai giardini “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sigillo, torna un nuovo appuntamento organizzato dall’associazione Fantasyart, attiva nel territorio da oltre 21 anni.

Stavolta, a partire dalle 21 (già dalle 18 ci sarà l’open bar), verrà proposta la sfida “Boomer Vs Millennials”, scontro e incontro generazionale tra una persona nata ben prima dell’era social (in questo caso l’attrice Floriana La Rocca) e una giovane cresciuta tra smartphone e tecnologia.

Come sempre ci sarà uno spettacolo di body art, corpi dipinti realizzati da artisti come Seven Tatoo e Loris Cardoni di Gualdo Tadino, e una sfilata di abiti realizzati con materiali di

recupero, con trucco e acconciature fatte da makeup artist e indossati da donne di tutte le età e conformazione fisica.

Tanto spazio avranno anche le scuole di danza “Kineo” di Gubbio, “Scarpette rosse” di Gualdo Tadino” e “Wendi” di Macerata, oltre al campione 2023 di freestyle Luca Galli e numerosi cantanti di Perugia. Si potranno far selfie con un pitone e una poiana ma anche assistere a Miss Drag Queen Abruzzo che interpreterà Barbie e non solo. Insomma tanti artisti uniti dall’unico obiettivo dell’associazione Fantasyart, la valorizzazione dell’arte in ogni sua forma ed espressione.