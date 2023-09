Settimana del pianeta Terra, a Spoleto 4 giorni di conferenze, escursioni e trekking - Tuttoggi.info

Gli appuntamenti, in programma il 6,8,14 e 15 ottobre sono organizzati MuST - Museo delle Scienze e del Territorio, insieme all'Anism

In occasione della undicesima edizione della “Settimana del Pianeta Terra. Il nostro futuro”, organizzata a livello nazionale dall’Associazione di Promozione Sociale (APS) Settimana del Pianeta Terra, sono in programma a Spoleto conferenze, escursioni e trekking.

Sul tema “La Geologia: un importante ed utile strumento di conoscenza”, il MuST – Museo delle Scienze e del Territorio, insieme all’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (Anisn), ha previsto quattro giornate di iniziative tra il 6 e il 15 ottobre.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 6 ottobre alle ore 15.00 con la visita al MuST in Largo Ermini, per poi proseguire alle ore 17.00 a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, con la conferenza “Terremoti e faglie” tenuta da Professore Massimiliano Rinaldo Barchi, Ordinario dell’Università degli Studi di Perugia e Accademico dei Lincei.

Domenica 8 ottobre, con ritrovo alle ore 10.00 a Castelluccio di Norcia (Parco Geologico della Valnerina), sarà la volta dell’escursione che consentirà ai partecipanti di toccare con mano una delle faglie responsabili della sequenza sismica del 2016-2017 (6 km di percorso A/R con un dislivello di 250 m). Il rientro è previsto alle ore 13 (possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso un agriturismo).

Sabato 14 ottobre è in programma un trekking urbano alla scoperta della storia geologica che ha portato alla formazione dei colli su cui è sorta Perugia (durata 3 ore, lunghezza 5 km, dislivello 200 m) con ritrovo alle ore 10 a Perugia ai giardini Carducci.

Domenica 15 ottobre, con ritrovo alle ore 10.00 al MuST, percorso urbano dal Museo ai più importanti luoghi della città, alla scoperta della storia geologica di Spoleto e dei suoi monumenti (durata 3 ore, lunghezza 3 km, dislivello 100 m).

L’iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre 2023 (contributo volontario) scrivendo a info@mustspoleto.com o chiamando il numero 3280726567 (Fausto Pazzaglia).