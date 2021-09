Semafori via, cambia l’incrocio tra via Martiri dei Lager e via Settevalli

Resta attivo un solo semaforo per i veicoli e ne viene installato uno per i pedoni | Così i nuovi obblighi per la circolazione

Via i semafori, cambia la viabilità all’incrocio tra via Martiri dei Lager e via Settevalli. Ordinanza emessa anche a seguito degli interventi completati all’incrocio tra via Tuzi e via Settevali.

Eliminato anche il semaforo per i veicoli che transitano in via Settevalli secondo il senso di marcia in uscita da Perugia, per la svolta a destra all’intersezione con via Martiri dei Lager. Resta attivo quello per i veicoli che transitano in via Settevalli in uscita da Perugia per la prosecuzione sulla medesima via verso gli ingressi della E 45.

Verrà installato un semaforo pedonale a tre luci in via Settevalli in corrispondenza del civico 72; che dovrà privilegiare la viabilità veicolare, garantendo uno scorrimento continuo del traffico a meno che non vi siano chiamate da parte del pedone .

Nuovi cartelli stradali

È istituito l’obbligo per i veicoli in uscita da via Martiri dei Lager di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione con via Settevalli.

Obbligo di direzione a destra per i veicoli che percorrono via Martiri dei Lager, all’intersezione con via Settevalli.

Obbligo, infine, per i veicoli che da via Settevalli (direzione in uscita da Perugia) svoltano a destra in via Martiri dei Lager, di dare la precedenza all’incrocio, ai veicoli provenienti da via Settevalli in ingresso su via Martiri dei Lager.