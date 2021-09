Segui in diretta Frosinone – Perugia

Allo stadio Stirpe la sfida tra i ragazzi di Grosso e i grifoni di Alvini | Perugia aggressivo, Kouan scheggia l'incrocio dei pali

Sfida ad alta tensione allo Stirpe, per la rivalità tra Frosinone e Perugia, i cui scontri in questi anni hanno spesso determinato le sorti dei rispettivi campionati in Serie B e in Serie C.

I ciociari, guidati dall’ex grifone Fabio Grosso, non nascondono le loro ambizioni. Rafforzate da una campagna acquisti che ha visto come ciliegina sulla torta l’arrivo di Matteo Ricci, che partirà dalla panchina.

Colpi nel finale di mercato anche per il Perugia del direttore sportivo Marco Giannitti, arrivato in Umbria dopo sei stagione in terra ciociara. Mister Alvini è intenzionato a schierare subito Jacopo Segre, prelevato dal Torino.

La diretta

45′ pt Cartellino giallo anche per Falzerano.

40′ pt Problema fisico per Dell’Orco. Alvini costretto al cambio: entra Sgarbi.

38′ pt Perugia ancora pericoloso con Burrai dalla distanza, ma il suo tiro finisce fuori alla destra di Ravaglia, senza che Carretta possa trovare la deviazione vincente sotto-porta.

37′ pt Occasione Perugia: Carretta calcia in area dopo lo scambio con Murano, ma viene murato da Gatti.

30′ pt L’arbitro si scontra con Falzerano e cade a terra, si rialzano i due.

28′ pt Piede a martello su Zampano di Lisi, che si prende il giallo.

25′ pt Calcia Boloca dalla distanza, Chichizola blocca a terra. Sul rilancio, Murano viene atterrato da Maiello, che si becca il cartellino giallo.

23′ pt Zerbin cade in area nel contatto con Falzerano, l’arbitro fa proseguire. Ora preme il Frosinone.

22′ pt Garritano ci prova dalla distanza, Chichizola si distende e la manda in angolo.

20′ pt Prima conclusione in porta del Frosinone. Zerbin va in contropiede, entra in area contrastato da Rosi, la palla arriva a Ciano defilato che calcia debolmente senza creare problemi a Chichizola. Il Perugia fa la partita, i padroni di casa provano a colpire in contropiede.

15′ pt Ancora Kouan in area, questa volta murato da Gatti. Sta spingendo il Perugia.

14′ pt OCCASIONE PERUGIA Kouan recupera palla a centrocampo, serve Segre e riceve ancora palla in area, il suo piazzato scheggia l’incrocio dei pali.

13′ pt Segre ci prova dalla distanza, la palla termina alta non di molto sopra la traversa.

10′ pt Sugli sviluppi di un corner Ciano di sinistro mette in mezzo un pallone pericoloso che diventa una conclusione verso la porta di Chichizola, che lascia sfilare il pallone sopra la traversa.

7′ pt La prima occasione è per il Perugia con Murano, messo davanti al portiere ciociaro da un’imbucata di Kouan sulla sinistra, ma Ravaglia fa scudo con il corpo e poi neutralizza anche il tentativo di ribattuta di Lisi.

6′ pt Kouan resistere alla carica di un avversario e sventaglia sulla destra per Falzerano, che però si allunga il pallone prima di entrare in area.

1′ pt Calcio d’inizio affidato al Perugia.

Giornata di sole a Frosinone, dove il Perugia è arrivato accompagnato da un nutrito seguito di tifosi. Le squadre sono entrate in campo, con le tradizionali divise: ciociari in completa tenuta gialla, grifoni con maglia e pantaloncini rossi.

Tabellino

Frosinone – Perugia 0-0

Frosinone: Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Garritano, Maiello, Boloca, Canotto, Ciano, Zerbin. All. Grosso.

Perugia: Chichizola, Rosi, Angella, Dell’Orco (42′ pt Sgarbi), Falzerano, Burrai, Segre, Lisi, Kouan, Murano, Carretta. All. Alvini.

Arbitro: Garigliano di Pinerolo, Var Doveri di Roma 1.

Ammoniti: Maiello (F), Lisi (P), Falzerano (P)