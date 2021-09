Frosinone – Perugia, formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Novità a centrocampo: Grosso può schierare Matteo Ricci, Alvini si affida a Jacopo Segre | Le ultime sulla sfida dello Stirpe

Frosinone e Perugia si sono incontrate più volte negli ultimi anni in Serie C e Serie B. Scontri che spesso hanno deciso le sorti dei campionati per i ciociari e i grifoni.

Il Frosinone viene dal pari interno contro il Parma, favorito per la vittoria finale, e il blitz a Vicenza. Il Perugia ha vinto all’esordio a Pordenone e ha steccato al Curi nella rocambolesca partita contro l’Ascoli.

Probabili formazioni

Grosso non potrà contare su Brighenti, mentre a centrocampo c’è l’esordio di Matteo Ricci.

Nel Perugia non è ancora disponibile l’attaccante De Luca. Tra i nuovi arrivati, certo l’esordio di Segre a centrocampo, mentre Matos e Murgia potrebbero entrare nel corso della partita.

Queste dunque le probabili formazioni:

Frosinone: Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Garritano, Maiello, Boloca, Canotto, Ciano, Zerbin. All. Grosso.

Perugia: Chichizola, Rosi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Burrai, Segre, Lisi, Kouan, Murano, Carretta. All. Alvini.

Frosinone – Perugia IN DIRETTA

Diretta tv e streaming

La partita Frosinone – Perugia inizio alle ore 14 di sabato 11 settembre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Nelle zone non coperte dalla fibra e quindi con connessione lenta le visualizzazioni in streaming hanno creato problemi, con scarto anche di qualche minuto rispetto al tempo reale.

Si potrà ascoltare la partita in diretta su Umbria Radio.