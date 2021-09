Frosinone – Perugia, prima volta di Garigliano col Grifo | Pronostici e statistiche

Per la sfida dello "Stirpe" i bookmakers vedono favoriti i ciociari, ma i Grifoni sono stati più volte corsari nel Lazio

Sabato 11 settembre sarà la prima volta che l’arbitro Matteo Garigliano della sezione di Pinerolo dirigerà una partita del Perugia. C’è un solo precedente, invece, con il Frosinone, nello scorso campionato, quando i ciociari vinsero a Pescara.

A coadiuvare Garigliano gli assistenti Dario Garzelli della sezione di Livorno e Fontemurato sezione di Roma 2. Quarto ufficiale Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Al Var Daniele Doveri di Roma 1, AVAR Vito Mastrodonato di Molfetta.

I pronostici dei bookmakers

I bookmakers danno favorito il Frosinone per la sfida dello “Stirpe”. La vittoria dei ciociari è quotata a 2 per William Hill, Bet365 ed Eutobet, a 2.05 per Sisal e a 2.10 per Snai (le quotazioni sono soggette a possibili aggiornamenti).

Il pareggio è quotato con una forbice che va da 3.20 di Snai a 340 di Bet365.

Bet465 è anche la piattaforma che crede di più nella possibile vittoria dei Grifoni (3.60), quota che sale a 3.85 con Eurobet.

I bookmakers prevedono difese attente (o attaccanti non particolarmente in forma): la possibilità che vengano segnati più di 2 gol è infatti bancata con una quota che varia da 2.10 a 2.20, mentre l’under 2.50 viene pagato tra 1.62 e 1.68 volte la posta.

I precedenti

Il Perugia ha fatto visita al Frosinone per la prima volta nella stagione 1951/52, quando la partita finì 1-1. Sono seguite due sconfitte e un pareggio a reti inviolate.

La prima vittoria dei Grifoni in Serie C nella stagione 1988/89: 1-0 con rete di Di Livio.

Pesante sconfitta nella stagione 2005/06, terminata 4-1 a favore dei ciociari.

In Lega Pro nella stagione 2012/13 Nicco regala la vittoria al Perugia. sempre per 0-1 con un gol di Nicco.

La prima volta in Serie B vittoria dei padroni di casa per 2-1. Poi due vittorie dei Grifoni: nel 2016 finisce 1-2 grazie alle reti di Di Carmine e Dezi; nel 2018 a segno Cerri, Mustacchio e Bionaiuto.

Nell’ultimo confronto, nel 2020, vittoria dei ciociari 1-0 con la rete di Rohden.

Biglietti

I biglietti del settore ospite saranno in vendita online fino alle ore 19.00 di venerdì 10 settembre, ma solo i possessori della Grifo Card, obbligatorio (insieme al green pass) per una partita considerata a rischio.