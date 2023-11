Segnalazioni e proposte sulla sanità altotiberina, parola ai cittadini con un click - Tuttoggi.info

Da oggi tutti potranno fare le proprie osservazioni e suggerimenti grazie ad un form messo a disposizione dal Comune di Città di Castello, direttamente dal proprio pc o smartphone

Proposte e segnalazioni su tutto quello che ruota attorno al panorama della sanità: da oggi (8 novembre) chiunque potrà farlo cliccando su un link messo a disposizione dal Comune di Città di Castello. Direttamente dal proprio pc o smartphone tutti i cittadini che vorranno potranno fornire suggerimenti e/o osservazioni.

“Alla luce della mobilitazione degli ultimi mesi, e constatate le criticità legate all’attuale sistema sanitario pubblico, ci sembrava opportuno dare a tutti l’opportunità di dire la propria. Ciò che vorremmo sottolineare, è l’importanza di fornire un contributo costruttivo, non critiche sterili o mere segnalazioni di disservizi, di cui già si occupano gli sportelli preposti. Una volta selezionate le istanze più rappresentative, ci adopereremo per sottoporle all’attenzione dei vertici sanitari e politici della Regione Umbria”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti.

Sull’argomento, alquanto sentito dalla popolazione, lo scorso 23 settembre, sindacati, Comuni, associazioni e cittadini, in maniera spontanea ed unitaria, avevano già organizzato una manifestazione di fronte all’ospedale tifernate per la tutela dei servizi sanitari di tutto il territorio altotiberino. In quella occasione il sindaco Secondi aveva affermato che “l’impegno di tutti i promotori è quello di continuare la lotta e la mobilitazione attraverso un continuo e costante coinvolgimento di tutte le comunità dell’Altotevere, perché, partendo dal basso, istituzioni, sindacati, associazioni, con un forte coinvolgimento popolare, possano costruire le condizioni per fare ritornare la sanità un bene comune e diffuso nel territorio”.

“Come istituzione stiamo lavorando in senso costruttivo sul tema sanitario con un metodo partecipativo. Un modo di amministrare che non si fa trascinare nella demagogia ma con il pragmatismo dimostra forza e credibilità”, hanno concluso i due amministratori. Per poter dare il proprio contributo basterà cliccare sul link indicato (vedi sopra, seconda riga di questo articolo): bisognerà solo scrivere cognome e nome, email o numero di telefono (per essere ricontattati in caso di chiarimenti in merito alla richiesta), indirizzo e numero civico e i propri suggerimenti o osservazioni.