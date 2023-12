Scuole di Spoleto tutte agibili, lunedì si torna regolarmente sui banchi - Tuttoggi.info

Conclusi i sopralluoghi sulle scuole comunali e provinciali dopo lo sciame sismico. Lunedì via ai sopralluoghi per Sordini e Dante

Tutte le scuole di Spoleto sono agibili e lunedì 11 dicembre si tornerà regolarmente in classe dopo la chiusura precauzionale disposta per giovedì 7 dicembre dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi. Sabato, infatti, sono stati ultimati i sopralluoghi per la verifica di eventuali criticità agli edifici scolastici a seguito della sequenza sismica verificatasi tra mercoledì e giovedì.

Da giovedì pomeriggio sono state 11 le squadre di tecnici comunali, coordinate dai dirigenti Vincent Ottaviani e Francesco Zepparelli, che hanno effettuato i controlli in tutte le scuole comunali. Nessun danno è stato riscontrato, tutti gli edifici sono risultati totalmente agibili, nessuna variazione è stata registrata rispetto alle condizioni degli stabili prima delle scosse che hanno avuto come epicentro la zona tra Eggi e Arezzola.

Sabato mattina anche i tecnici della Provincia di Perugia hanno effettuato una serie di sopralluoghi speditivi per verificare lo stato dei plessi scolastici di propria competenza. Al termine dei controlli tutte le scuole secondarie di secondo grado del Comune di Spoleto sono risultate agibili.

“Il lavoro dei nostri tecnici ha dato esito positivo, così come quello effettuato dalla Provincia. I controlli, necessari e doverosi dopo la sequenza sismica dei giorni scorsi, hanno permesso di verificare le condizioni di tutte le scuole della città – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente, alunni e studenti, insegnanti e personale scolastico potranno tornare in classe. Ringrazio i tecnici del Comune di Spoleto per la disponibilità e la professionalità dimostrata anche in questa occasione e rivolgo un ringraziamento anche alla Provincia di Perugia per la preziosa collaborazione di questi giorni”.

Sempre in materia di scuole, lunedì dovrebbero iniziare i sopralluoghi nei tre edifici privati per i quali è stata data disponibilità ad ospitare le scuole primaria “Sordini” e media “Dante Alighieri” in vista dell’avvio dei lavori nel plesso di via Visso, come anticipato da Tuttoggi.info. Al bando del Comune di Spoleto, infatti, hanno risposto tre privati offrendo la disponibilità di altrettanti immobili: quello in via dei Filosofi che ospitava la Spo Cart, un altro a Santo Chiodo ed un terzo a San Venanzo.