Scoprono il ladro dell'auto della madre, fratelli minacciati con cacciavite - Tuttoggi

Minacce con cacciavite

Nel tentativo di sedare la lite, gli operatori hanno constatato che il 27enne, andato in escandescenza, aveva iniziato a brandire un cacciavite, minacciando i due fratelli. Nonostante la presenza dei poliziotti, l’uomo ha proseguito con la propria condotta al punto da indurre gli agenti a contenerlo in sicurezza, mediante l’uso degli strumenti in dotazione. Sentiti i due fratelli, questi hanno spiegato di aver sorpreso l’uomo salire sull’auto della madre e, nel tentativo di evitarne la fuga, era nata una violenta colluttazione.

Ladro denunciato

I poliziotti, a quel punto, dopo aver accompagnato il 27enne al pronto soccorso per curare alcune abrasioni e contusioni riportate durante la lite, lo hanno portato in Questura dove, al termine delle attività di rito, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, lesioni, minacce e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato poi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle pratiche finalizzate a verificare la sua posizione nello Stato.