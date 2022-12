Scoperta la targa del "Belvedere Gian Carlo Leoncilli Massi", dedicata al celebre architetto - Tuttoggi

Hanno preso parte il sindaco Andrea Sisti e l’architetto Bruno Mario Broccolo, la figlia Francesca e le nipoti, Flavia e Lavinia Spatola.

Stamattina, 22 dicembre,iI Belvedere tra via Filitteria, via Walter Tobagi e via del Duomo è stato dedicato al professore e architetto Gian Carlo Leoncilli Massi, scomparso il 4 gennaio 2007, quale doveroso “riconoscimento dei noti meriti intellettuali e la chiara fama nazionale ed internazionale maturata nel campo dell’architettura”.

Giunge a compimento un lungo iter che finalmente ha reso merito ad uno dei “figli” di Spoleto che ha reso onore alla città con la prestigiosa carriera professionale maturata tra Venezia e Firenze.