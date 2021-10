L'incidente a Santa Lucia, in via dell'Ingegneria | Le persone ferite soccorse da due autoambulanze

Scontro frontale tra due auto a Santa Lucia, in via dell’Ingegneria, davanti alla pizzeria-ristorante La Serra. Scontro frontale tra due auto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

Ci sono feriti, soccorsi da due autoambulanze del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)