Scontro frontale, quattro feriti, uno trasportato in elicottero a Perugia

L'incidente tra Monteleone e Cascia, in Valnerina, lungo la SS 471. Gli altri tre feriti portati all'ospedale di Spoleto

Una persona ferita – ma non in pericolo di vita – è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Perugia, mentre altri tre feriti sono stati trasportati al San Matteo degli Infermi di Spoleto.

E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di martedì tra Monteleone e Cascia, in Valnerina, lungo la SS 471. Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono inoltre giunti i vigili del fuoco di Norcia, il personale sanitario e tecnici dell’Anas.