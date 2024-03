Scivola scendendo parete rocciosa, 55enne ternano ferito - Tuttoggi.info

Paura per uno scalatore ternano feritosi a Ferentillo, soccorso dal personale del Sasu e dai vigili del fuoco di Terni

E’ stato soccorso dal personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e dai vigili del fuoco di Terni uno scalatore che è rimasto ferito questa mattina nella zona di Ferentillo. L’allarme è scattato dopo le 10 con la richiesta di intervento ai soccorritori per il soccorso ad un uomo che mentre era intento ad effettuare una discesa da parete è scivolato ferendosi.

Si tratta di un ternano classe 1969 che, dopo essere stato raggiunto ed immobilizzato, è stato portato con una speciale barella fino all’ambulanza e quindi consegnato al personale del 118. Trasportato in ambulanza in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.