Sciopero corrieri SDA a Terni per mancato accordo sindacale - Tuttoggi

La retribuzione dei corrieri e dei driver

“Nel mese di dicembre 2022 – spiega la Uil – è stato effettuato un accordo che, elevava di € 7,00 al giorno la trasferta prevista nell’accordo del 6 maggio 2019 della durata al 31/12/2022. Era impegno delle parti che all’inizio del 2023 si sarebbe rivisto l’accordo Sindacale in essere, rimodulandolo alle attuali condizioni economiche. A gennaio la Uiltrasporti ha quindi chiesto un incontro al fine di avviare il tavolo di confronto volto al rinnovo dell’accordo sindacale aziendale, ponendo i lavoratori e le loro retribuzioni in linea con le condizioni di mercato e chiedendo, già in quella sede, la conferma anche per il mese di gennaio 2023 della trasferta giornaliera a € 17,00”.

Silenzio dalla SDA su accordo

“È interesse delle parti favorire la realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali che persegua la stabilità del lavoro e condizioni di competitività e di maggiore produttività e qualità aziendale, cogliendo le specificità proprie del trasporto merci. Nonostante sia stata presentata dalla Uiltrasporti una dettagliata proposta di accordo, sia normativo che economico – conclude la nota della Uil – nessuna risposta è arrivata dalla SDA Express Courier. Di fronte a tale netto rifiuto ad accogliere qualsiasi incremento salariale, malgrado gli impegni precedentemente assunti, il Sindacato e i lavoratori proclamano quindi lo stato di agitazione che culminerà immediatamente in due prime giornate di sciopero nei giorni di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio del personale viaggiante addetto alla distribuzione presso la Filiale SDA di Terni, con presidio davanti ai cancelli”.