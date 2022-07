Scarico di acque reflue nel torrente, denunciata amministratrice di officina - Tuttoggi

Acque reflue scaricate in un torrente affluente del fiume Paglia e violazioni di norme sicurezza sul lavoro, blitz dei Carabinieri

Nell’ambito dei servizi svolti su tutta la provincia dai Carabinieri di Terni, con il supporto degli organi locali di controllo sulle materie ambientali, igienico-sanitarie e di lavoro, dei militari di Allerona, il supporto di personale ARPA di Orvieto e ASL – Servizio medicina sul lavoro – di Terni, hanno sottoposto a controllo un’officina meccanica del posto.

Gravi violazioni, acque reflue sversate in torrente

Al termine della complessa attività i militari ed il personale intervenuto hanno rilevato gravi violazioni ambientali, come lo sversamento di acque reflue di tipo industriale nel torrente Rivarcale, affluente del fiume Paglia, nonché diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, consistenti nella mancanza di indicazioni delle vie d’uscita in caso di emergenza, che hanno portato al conseguente deferimento all’A.G. ternana dell’amministratrice dell’impresa. Alla stessa sono state date delle prescrizioni per l’adeguamento dei luoghi alla normativa in vigore.