Scafali, taglio dell’erba questo sconosciuto: i cittadini protestano

Gli abitanti di Scafali protestano e inviano alla redazione il materiale

Erba altissima, che invade la carreggiata, spinge le auto e le bici a camminare in mezzo alla strada causando un pericolo per i pedoni, per le auto e per i ciclisti. La situazione denunciata riguarda la zona di Scafali. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini, davvero esasperati.

Sono loro infatti che ricordano come, quest’anno, non sia stato svolto neanche il primo taglio dell’erba, che di solito avviene a maggio. “Roba che non si è mai vista“, dicono facendo notare come ci siano delle ditte ad essere pagate dal Comune per svolgere questo tipo di compito. “C’è mancanza di programmazione“, concludono i cittadini.