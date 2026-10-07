Sanità territoriale, oggi a Spoleto il convegno promosso dallo Spi - Tuttoggi.info

Lo SPI Cgil di Spoleto, con il patrocinio di USLUmbria 2 e del Comune di Spoleto, invita alla partecipazione del convegno

“SANITA’ TERRITORIALE PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA PREVENZIONE “

che si terrà mercoledi 7 ottobre 2026 ore 16,00, presso la Biblioteca Montagne di Libri in Via A. Busetti n. 22 – Spoleto

L’iniziativa si pone l’obiettivo di divulgare e promuovere le attività del Servizio Sanitario Pubblico volte alla prevenzione e alla salvaguardia della salute,

e vedrà la presenza

del presidente dell’ Assemblea Legislativa – Regione Umbria – Sarah Bistocchi;

del Direttore Sanitario USLUmbria 2, – Alfredo Notargiacomo;

dell’Assessore benessere e innovazione sociale del Comune di Spoleto – Luigina Renzi.

Interverrano sui rispettiavi argomenti:

dott.ssa Simonett Antinarelli – “ Casa della Comunità”;

dott.ssa Irene Piermarini – “Il sociale e la rete sul territorio”

dott.ssa Emilia Torchetti – “Il consultorio – una storia di prossimità”

dott. Maurizio Silvestri – “Prevenzione delle neoplasie”

dott.ssa Roberta Verdecchia – “Prevenzione del cervico carcinoma”

dott.ssa Marta Conti – “Prevenzione del tumore della mammella”

dott.ssa Marina Antonini – “Prevenzione della violenza di genere”

Concluderà:

Fabrizio Fratini – Segretario Provinciale SPICgil Perugia