Sanità territoriale, oggi a Spoleto il convegno promosso dallo Spi - Tuttoggi.info

Lo SPI Cgil di Spoleto, con il patrocinio di USLUmbria 2 e del Comune di Spoleto, invita alla partecipazione del convegno
“SANITA’ TERRITORIALE PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA PREVENZIONE “
che si terrà mercoledi 7 ottobre 2026 ore 16,00, presso la Biblioteca Montagne di Libri in Via A. Busetti n. 22 – Spoleto
L’iniziativa si pone l’obiettivo di divulgare e promuovere le attività del Servizio Sanitario Pubblico volte alla prevenzione e alla salvaguardia della salute,
e vedrà la presenza
del presidente dell’ Assemblea Legislativa – Regione Umbria – Sarah Bistocchi;
del Direttore Sanitario USLUmbria 2, – Alfredo Notargiacomo;
dell’Assessore benessere e innovazione sociale del Comune di Spoleto – Luigina Renzi.
Interverrano sui rispettiavi argomenti:
dott.ssa Simonett Antinarelli – “ Casa della Comunità”;
dott.ssa Irene Piermarini – “Il sociale e la rete sul territorio”
dott.ssa Emilia Torchetti – “Il consultorio – una storia di prossimità”
dott. Maurizio Silvestri – “Prevenzione delle neoplasie”
dott.ssa Roberta Verdecchia – “Prevenzione del cervico carcinoma”
dott.ssa Marta Conti – “Prevenzione del tumore della mammella”
dott.ssa Marina Antonini – “Prevenzione della violenza di genere”
Concluderà:
Fabrizio Fratini – Segretario Provinciale SPICgil Perugia