Sanità territoriale, oggi a Spoleto il convegno promosso dallo Spi - Tuttoggi.info

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Sanità territoriale, oggi a Spoleto il convegno promosso dallo Spi

Redazione

Sanità territoriale, oggi a Spoleto il convegno promosso dallo Spi

Mer, 07/10/2026 - 08:31

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Lo SPI Cgil di Spoleto, con il patrocinio di USLUmbria 2 e del Comune di Spoleto, invita alla partecipazione del convegno
“SANITA’ TERRITORIALE PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA PREVENZIONE “
che si terrà mercoledi 7 ottobre 2026 ore 16,00, presso la Biblioteca Montagne di Libri in Via A. Busetti n. 22 – Spoleto

L’iniziativa si pone l’obiettivo di divulgare e promuovere le attività del Servizio Sanitario Pubblico volte alla prevenzione e alla salvaguardia della salute,
e vedrà la presenza
del presidente dell’ Assemblea Legislativa – Regione Umbria – Sarah Bistocchi;
del Direttore Sanitario USLUmbria 2, – Alfredo Notargiacomo;
dell’Assessore benessere e innovazione sociale del Comune di Spoleto – Luigina Renzi.

Interverrano sui rispettiavi argomenti:
dott.ssa Simonett Antinarelli – “ Casa della Comunità”;
dott.ssa Irene Piermarini – “Il sociale e la rete sul territorio”
dott.ssa Emilia Torchetti – “Il consultorio – una storia di prossimità”
dott. Maurizio Silvestri – “Prevenzione delle neoplasie”
dott.ssa Roberta Verdecchia – “Prevenzione del cervico carcinoma”
dott.ssa Marta Conti – “Prevenzione del tumore della mammella”
dott.ssa Marina Antonini – “Prevenzione della violenza di genere”

Concluderà:
Fabrizio Fratini – Segretario Provinciale SPICgil Perugia

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