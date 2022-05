Sanità più umana, sanità più efficace: se ne parla venerdì

Cofronto sulle esperienze di Medicina Narrativa già attuate nelle quattro Aziende sanitarie dell’Umbria a dieci anni dal primo esempio

L’ascolto del paziente coadiuvante nella cura. A Perugia convegno di esperti di Medicina Narrativa, venerdì 20 maggio, nell’aula Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. “La Medicina Narrativa nella pratica clinica: esperienze umbre a confronto” è il titolo del convegno organizzato per onorare l’esordio avvenuto dieci anni fa a Foligno, che da lì in poi ha permesso una ricchezza di tante esperienze professionali di vari professionisti medici, sanitari, sociali ed educativi in tutte le 4 Aziende sanitarie dell’Umbria.

Con questo primo convegno a carattere regionale verranno rappresentante le esperienze di Medicina Narrativa già attuate nelle 4 Aziende sanitarie dell’Umbria, nel segno della multidisciplinarietà ad opera dei vari professionisti coinvolti, nonché della necessità di integrare ed interscambiare le sinergie messe i campo nell’obiettivo di migliorare e rendere universali i processi di cura e sviluppare utili sinergie nella innovazione e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali nel mondo della sanità umbra.