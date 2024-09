Sanità, l’opposizione chiede una Commissione sulla situazione di Foligno

L’opposizione di Foligno chiede una riunione di Commissione per fare il punto della situazione sulla sanità territoriale. I consiglieri della III commissione Rita Barbetti, Maura Franquillo (Pd), Maria Frigeri (Patto), Mauro Masciotti (Foligno Domani), David Fantauzzi (M5S) e Diego Mattioli (Foligno in comune), secondo l’articolo 30 comma 6 del regolamento, hanno chiesto una convocazione della III commissione consiliare che si dovrà occupare dei seguenti argomenti: situazione Ospedale di Foligno, posti letto, primierati, adeguatezza dei numeri del personale sanitario; Costituzione del III polo ospedaliero con Spoleto; liste di attesa; posti letto; sede del distretto; casa di comunità; ospedale di comunità; C.O.T.. Si chiede di convocare per audizione: il dott. Carsili, direttore Asl2, le rappresentanze sindacali opportune.