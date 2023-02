Sanità, c’è il consiglio comunale aperto: riunione il 6 marzo

La protesta per i ritardi nella convocazione

La convocazione è arrivata comunque con tempi abbastanza lunghi, tanto da provocare la stigmatizzazione da parte dei richiedenti. “Un consiglio straordinario dovrebbe essere convocato entro 20 giorni dalla data della richiesta; a tutt’oggi – avevano scritto lunedì 13 febbraio – sono trascorsi 27 giorni e non si ha nessuna notizia. Anche una richiesta di accesso agli atti sul tema della Variante sud, che avrebbe dovuto essere evasa entro 5 giorni, non ha ancora avuto esito, dopo 18 giorni. Deprechiamo con forza un comportamento ancora una volta arrogante e non rispettoso delle regole ed esprimiamo profonda preoccupazione per come l’Amministrazione comunale e quella regionale trattano il tema della sanità“.