San Francesco, don Carlo Zucchetti nuovo parroco e don Piero Lalla vice

Insieme a don Carlo torna a San Francesco anche don Piero Lalla, originario di San Giovanni Rotondo, dove nel 1960 ha avuto il grande privilegio di fare il chierichetto a Padre Pio. Don Piero era già stato alcuni anni fa nella stessa parrocchia di Terni, che aveva salutato nel 2014. Successivamente è stato parroco a Ortona (Chieti), presso la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, poi a Roma, nel quartiere Testaccio, presso la parrocchia di Santa Maria Liberatrice, quindi come vicario, sempre a Roma, presso la parrocchia di Santa Maria della Speranza. A Terni assumerà l’incarico di direttore dell’Oratorio “Don Bosco” e di vice parroco. “Sono felicissimo – ha detto don Piero – di essere ritornato fra i giovani ed ancora di più di vivere questa mia nuova esperienza accanto a don Carlo“.

Per salutare il ritorno a Terni dei due sacerdoti salesiani è stata scelta una data particolarmente significativa: quella del 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa festeggia San Francesco. Il programma, in vista della ricorrenza francescana, ha previsto il Triduo di preparazione, fino al 2 ottobre, tutte le sere, alle 19 presso il santuario. Lunedì 3 ottobre, alle 21, sempre all’interno della chiesa, “Laudi e racconti” in memoria del transito del Poverello di Assisi. Martedì 4 ottobre, alle 19, presso il santuario, il vescovo di Terni, Narni e Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu, conferirà il mandato al parroco a don Carlo Zucchetti. Seguirà una cena – buffet per tutti i partecipanti.