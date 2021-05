San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio di Padova, festa congiunta in Umbria - Tuttoggi

Il 29 maggio ricca giornata di celebrazioni per l'ottocentenario dello storico incontro

Al via le iniziative francescane in occasione dello storico incontro, avvenuto otto secoli fa, tra San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova. Per l’occasione si terranno nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi sabato 29 maggio, a partire dalle 16, una serie di appuntamenti dal titolo “Dio mi donò un fratello. Francesco d’Assisi e Antonio di Padova a 800 anni dal Capitolo delle stuoie”. Alle 19 nella Basilica Superiore di San Francesco Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, presiederà la preghiera fraterna dove verrà esposto il busto reliquiario di sant’Antonio di Padova.

L’evento voluto dai frati della Provincia italiana di sant’Antonio di Padova e dai frati del Sacro Convento d’Assisi ripercorre l’incontro avvenuto il 30 maggio 1221 tra San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova, allora giovane naufrago proveniente dal Portogallo, e con loro tutti i frati dell’Ordine che poterono raggiungere Santa Maria degli Angeli per la grande assemblea del Capitolo delle stuoie. L’iniziativa rientra nel programma del progetto «Antonio 20-22» per la valorizzazione del triennio di anniversari antoniani.

«L’appuntamento sarà l’occasione per rievocare la bellezza dell’incontro tra due innamorati di Dio che continuano a ispirare la vita nostra e di tanti uomini e donne di buona volontà – hanno dichiarato fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, e fra Roberto Brandinelli, Superiore provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova -. Alle 19 nella Basilica Superiore di San Francesco si terrà una preghiera fraterna dove verrà esposto il busto reliquiario di sant’Antonio di Padova».

PROGRAMMA

ORE 16.00, Sala Stampa Basilica San Francesco Assisi – Dio mi donò un fratello

Mons. Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento,

Fra Pietro Maranesi, Istituto Teologico di Assisi e Antonianum di Roma

Milvia Bollati (UniCatt Milano)

Fra Fabio Scarsato direttore del «Messaggero di sant’Antonio»

Fra Carlos Trovarelli Ministro generale dei frati minori conventuali

António José Emauz De Almeida Lima Ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede

Fra Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile «San Francesco», modera l’incontro.

Incontro trasmesso in diretta sulle pagine Facebook @sanfrancescoassisi e @messaggerosantantonio, e sul canale YouTube di San Francesco d’Assisi e del Messaggero di Sant’Antonio

ORE 19.00, Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi – Preghiera di fraternità presieduta dall’Arcivescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Mons. Domenico Sorrentino, ed esposizione del busto-reliquiario di sant’Antonio di Padova.

L’incontro di preghiera sarà vissuto in presenza (200 posti) e trasmesso in streaming in diretta Facebook su @sanfrancescoassisi e @fratidisantantoniodipadova, e sul canale YouTube di San Francesco d’Assisi e del Messaggero di Sant’Antonio. (Foto in evidenza, Sebastiano Iervolino/Pixabay)