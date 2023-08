“Run & Walk by night”, il 1° settembre l'evento di beneficienza dell'Amatori Podistica Terni - Tuttoggi.info

La partenza della corsa-camminata non competitiva, è fissata per venerdì 1° settembre alle ore 21,00 da piazza Europa; l'appuntamento per i partecipanti è per le ore 20,00.

Manca ormai poco al via della “Run & Walk by night”, il classico evento di beneficienza a firma Amatori Podistica Terni con il Patrocinio del Comune di Terni, di Terni col Cuore e Fiasp, della Federazione italiana amatori sport per tutti.

“Questa volta – ha sottolineato il presidente di Amatori Podistica Terni, Alessio Schiavo – a beneficiare della solidarietà dell’APT saranno le associazioni di volontariato i Pagliacci, Aucc, Aladino, un sorriso per Monica De Carlo, l’Istituto Masci, Progetto Flavia, Afad, Terni x Terni Donna, Aucc, Aladino, Croce Rossa, Misericordia, Damiano per l’ematologia, Mi Rifiuto e Lilt e Age, tutte operanti sul territorio ternano. Alla manifestazione, come sempre, possono partecipare tutti, uomini, donne e bambini di tutte le età, comprese le neomamme che possono portare con sé i loro passeggini per una passeggiata in compagnia all’insegna della solidarietà”.

Il costo della partecipazione è di 5 euro a persona, quota che comprende anche l’assicurazione; sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede dell’Amatori Podistica Terni, in via dei Medici n. 40, nei punti iscrizione convenzionati, o direttamente il giorno della manifestazione.