Rugby Gubbio: un buon primo tempo non basta, i Lions Amaranto Livorno vincono 38-11 - Tuttoggi.info

Il Rugby Gubbio entra in campo carico e gioca un ottimo primo tempo, con una meta di Ayoub Mafrouh e due calci di punizione messi tra i pali da Riccardo Tomassoli.

Segnano una meta e un calcio di punizione anche i Lions Amaranto Livorno e la prima metà della partita si conclude con il Rugby Gubbio in vantaggio di 3 punti, 11-8 per i lupi.

Nel secondo tempo la partita cambia, i Lions rientrano in campo con un’altra marcia inserita e mettono a segno due calci di punizione e 4 mete, puntando soprattutto sulla potenza del pacchetto di mischia.

Il Rugby Gubbio commette qualche fallo di troppo dando la possibilità ai Lions di impostare il gioco a proprio favore.

Finisce 38-11 per il Livorno.

Le parole di Joe McDonnell a fine partita: “Complimenti ai Lions Amaranto per la bella partita, soprattutto nel secondo tempo, complimenti al nostro Lorenzo Urbanelli per la prima partita da Capitano, complimenti agli altri ragazzi giovani che hanno giocato 80 minuti, sono molto importanti per il futuro della squadra. Abbiamo iniziato la partita con la testa giusta, abbiamo segnato una bella meta e messo pressione agli avversari. Nel secondo tempo abbiamo perso alcuni giocatori chiave, Giuseppe Casagrande e Ayoub Mafrouh, abbiamo avuto qualche problema in touche e questo ci ha messo sotto pressione, concedendo agli avversari troppi calci di punizione. Nel secondo tempo i Lions hanno segnato 4 mete, prendendo il largo nel risultato. Settimana prossima spero di recuperare i giocatori infortunati, Crotti e Capannelli, per la sfida in casa contro il Firenze. Oggi ho visto molte cose positive, ogni settimana i nostri giocatori più giovani giocano 80 minuti, acquisendo esperienza in un Campionato di alto livello come quello di Serie B.”

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Davide Gioè, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Marco Pascolini, Alessandro Zuccheri, Lorenzo Urbanelli (C), Federico Sonini, Ayoub Mafrouh, Jonathan Rafael Scarpa, Nicola Bellucci, Mattia Scotti, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Samuel Giacomini, Emanuele Rossi, Marco Cecchetti, Francesco Lorenzi, Lorenzo Floridi, Michele Sciamanna e Andrea Tognoloni.

Insieme a coach Joe McDonnell gli assistenti allenatore Paolo Menichetti, Lucio Sollevanti, Mirco Pauselli e Daniele Fiorucci.



Domenica da archiviare per il Rugby Gubbio, che vede perdere anche l’U16 (Foligno, Gubbio, Perugia) per 12-57 contro l’Unione Rugbistica Anconitana e i Centauri U18 sconfitti al Coppiolo di Gubbio 45-14 dal Fano.



Prossimo impegno per la Senior del Rugby Gubbio domenica 25 Febbraio in casa contro il Firenze Rugby 1931.



Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.