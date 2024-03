Rugby Gubbio: i Lupi mordono ma non basta, a Modena finisce 29-14 per i padroni di casa - Tuttoggi.info

Ora per il Rugby Gubbio due domeniche di meritato riposo, che permetteranno a coach Joe McDonnell di recuperare gli infortunati,

Un’ottima prestazione della Prima Squadra del Rugby Gubbio, impegnata fuori casa contro il Modena Rugby, terza in classifica nel Girone 2 della Campionato di Serie B, non basta ai Lupi per compiere l’impresa.

Una trasferta molto lunga e una partita altrettanto impegnativa, che finisce 29-14 per il Modena Rugby, con un parziale nel primo tempo di 10-0 per i padroni di casa. Nella ripresa segnano di nuovo i modenesi ma poi arrivano due mete trasformate per il Rugby Gubbio, la prima messa a segno dal giovane Lorenzo Floridi, con calcio di trasformazione piazzato in mezzo ai pali da Lorenzo Crotti, e poi lo stesso Lorenzo Crotti che segna la seconda meta e trasforma. Il Modena segna in tutto 5 mete trasformandone 2 e dimostrando di essere una squadra solida e con un gioco molto efficace.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Roberto Rogari, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti, Giovanni Di Fiore, Lorenzo Floridi, Ion Puica, Federico Sonini, Lorenzo Urbanelli, Ayoub Mafrouh, Jonathan Rafael Scarpa, Emanuele Rossi, Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Mattia Scotti, Jonathan Orsolini, Filippo Ferranti, Marco Cecchetti, Francesco Paciotti, Francesco Lorenzi e Michele Sciamanna.

Si tornerà in campo il 14 Aprile, fuori casa, contro il Rugby Pieve.

Vincono invece i ragazzi U16 del Foligno/Gubbio/Perugia, che battono per 69-17 i pari età del Falconara Rugby. Bravi!

Grande successo infine al Coppiolo per il concentramento U6-8-10-12 organizzato dal Rugby Gubbio.

Oltre 200 i partecipanti in una stupenda giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.

Il Rugby Gubbio ringrazia tutte le società che hanno partecipato: Foligno Rugby, Fortitudo Magione, Rugby Perugia SSRL, Rugby Fabriano, Rugby Perugia Junior, Ducali Spoleto, Rugby Fabriano, Corciano Rugby, Orvietana Rugby, Ternana Rugby e ovviamente i lupetti U6-8-10-12 del Rugby Gubbio, nonché tutti gli amici volontari che si sono spesi per la gestione del Torneo e dei terzi tempi. Grazie!

Il Rugby Gubbio augura a tutti una buona Pasqua!