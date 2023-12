Ruba superalcolici e aggredisce vigilante, arrestato per rapina dai carabinieri - Tuttoggi.info

Il ladro di superalcolici per scappare ha aggredito un vigilante, ma all'esterno del negozio è stato arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Terni, nel tardo pomeriggio di martedì, nel centralissimo Corso Tacito ed in pieno shopping natalizio, hanno tratto, in arresto in flagranza del reato di rapina impropria, un 27enne di origine marocchina, gravato da precedenti di polizia. L’uomo, entrato in un supermercato con la scusa di fare la spesa, dopo essersi impossessato di alcune bottiglie di superalcolici, ha oltrepassato le casse senza pagare.

E’ stato però fermato da una guardia giurata presente all’interno del negozio e da alcuni dipendenti: in quel frangente, pur di guadagnarsi la fuga, lo straniero ha aggredito il vigilante, percuotendolo, per poi scappare all’esterno, dove è stato però bloccato dai militari di una pattuglia della Stazione di Terni, prontamente accorsi su richiesta del personale dell’esercizio. Per l’uomo è così scattato l’arresto nella flagranza del reato di rapina impropria: in attesa di ulteriori provvedimenti del Giudice, lo straniero è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I superalcolici rubati, del valore di poco più di 50 euro, sono stati subito riconsegnati al responsabile del punto vendita.