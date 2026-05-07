Molesta turisti e si finge muto, denunciato per truffa e accattonaggio - Tuttoggi.info

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Molesta turisti e si finge muto, denunciato per truffa e accattonaggio

Redazione

Molesta turisti e si finge muto, denunciato per truffa e accattonaggio

L’uomo notato nei pressi della Basilica di Santa Chiara, avvicinava e molestava i turisti simulando il mutismo, chiedendo soldi e ostacolando l’accesso
Gio, 07/05/2026 - 08:54

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Gli agenti della Polizia di Assisi, durante il servizio di controllo sul territorio, hanno denunciato un uomo, classe 1995, cittadino rumeno, ritenuto responsabile dei reati di truffa e accattonaggio molesto.

L’uomo è stato notato nei pressi della Basilica di Santa Chiara mentre avvicinava e molestava numerosi turisti simulando di essere affetto da mutismo e sollecitando offerte di denaro e ostacolando, di fatto, anche l’accesso dei fedeli al luogo di culto. A seguito di un controllo, la Polizia ha accertato che il 31enne aveva con sé un documento, esibito ai passanti, attinente ad una sospetta richiesta di donazione a favore di persone non udenti e disabili, ma riscontrando anche che l’uomo si esprimeva regolarmente in lingua italiana, facendo emergere la natura ingannevole della condotta.

Da approfonditi accertamenti, è emerso inoltre che il 31enne risultava gravato da precedenti per analoghi reati di truffa commessi in diverse città italiane. Sottoposto ad un controllo più approfondito, l’uomo è stato trovato in possesso di 80 euro, ritenuti provento dell’attività illecita e, quindi, debitamente sequestrati.

Per questo motivo il 31enne è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa e accattonaggio; nei confronti dello stesso è stato emesso, altresì, un ordine di allontanamento dal Comune di Assisi.

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