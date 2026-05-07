A Brescia omaggio di Roberto Vecchioni a Zanardi e Beccalossi - Tuttoggi.info

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A Brescia omaggio di Roberto Vecchioni a Zanardi e Beccalossi

ItalPress

A Brescia omaggio di Roberto Vecchioni a Zanardi e Beccalossi

Gio, 07/05/2026 - 09:03

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ROMA (ITALPRESS) – Omaggio speciale di Roberto Vecchioni nel corso del concerto al teatro Grande di Brescia. Il cantautore ha dedicato la canzone “Ti insegnerò a volare” – a “due amici” appena scomparsi: Alex Zanardi ed Evaristo Beccalossi. “In una canzone Zanardi insegna ai ragazzi di non arrendersi mai, perché non significa niente non riuscire a camminare perché si puo’ volare con la testa e con l’anima. Lui l’ha fatto, è stato straordinario” ha spiegato Vecchioni parlando dell’ex pilota di formula 1 e campione paralimpico. “Del mio amico Evaristo – ricorda Vecchioni- ricordo due cose. E’ venuto a vedere un mio concerto insieme a ‘Spillo’ Altobelli e poi siamo diventati amici. Il secondo ricordo è quando nella stessa partita ha sbagliato tre rigori”. In realtà furono due i rigori sbagliati da Beccalossi il 15 settembre 1982 in occasione della partita di Coppa delle Coppe tra Inter e Slovan Bratislava.

pc/mca3 (fonte video: Marco Bencivenga)

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