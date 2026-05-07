Donate nuove attrezzature alla Medicina Nucleare dell’ospedale di Perugia dall'associazione La Lumaca OdV - Tuttoggi.info

Un importante gesto di solidarietà e vicinanza ai pazienti arriva da La Lumaca OdV, associazione da sempre impegnata al fianco delle persone affette da tumore tiroideo, che ha donato al reparto di medicina Nucleare dell’Azienda ospedaliera di Perugia delle nuove attrezzature. Si tratta di 4 Smart Tv destinate alle stanze della degenza e di 1 poltrona polifunzionale per gli ambulatori. La cerimonia di donazione si è svolta nella mattinata del 6 maggio alla presenza di Anna Maria Biancifiori, presidente dell’associazione, di Massimo Eugenio Dottorini, direttore della struttura complessa di Medicina Nucleare presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, della collega Cristina Tranfaglia, del dottor Pietro Manzi, dei coordinatori, del personale ospedaliero e dei volontari de La Lumaca OdV.

“Si tratta di un contributo concreto – afferma Biancifiori – volto a migliorare il comfort e la qualità dell’assistenza per i pazienti durante il percorso di cura. Questa nuova donazione rappresenta un ulteriore segnale di attenzione concreta che vogliamo avere verso i pazienti e conferma il ruolo fondamentale del volontariato nel sistema sanitario, che contribuisce a rendere i luoghi di cura sempre più accoglienti e a misura di persona. E’ un modo anche per ringraziare il direttore Massimo Eugenio Dottorini e la dottoressa Cristina Tranfaglia, per la dedizione ai malati di tumore, e tutto il gruppo multidisciplinare coordinato professore Efisio Puxeddu, direttore del reparto di Endocrinologia e Malattie Metaboliche”.

Non è la prima volta che La Lumaca OdV dimostra il proprio impegno: già 12 anni fa, infatti, l’associazione si era occupata dell’allestimento delle stanze di degenza, confermando una presenza costante e attenta nel tempo. Fondata nel 1999, La Lumaca OdV si pone come punto di riferimento per le persone colpite da malattie endocrine, in particolare tiroidee, e per coloro che hanno già affrontato tali patologie. L’associazione riunisce pazienti, medici, infermieri, volontari e sostenitori, tutti uniti dall’obiettivo comune di promuovere il progresso scientifico e medico nella cura di queste malattie.

Tra le principali attività che svolge ci sono: promozione della conoscenza delle patologie neoplastiche endocrine, con particolare attenzione alla tiroide, per favorire diagnosi precoce e cure adeguate; sostegno alla ricerca e diffusione di percorsi diagnostici e terapeutici basati sulle più recenti acquisizioni scientifiche; sensibilizzazione delle istituzioni, dei media e delle autorità sanitarie per migliorare l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. L’associazione offre, inoltre, supporto materiale, morale e logistico ai malati e ai loro familiari, affinché nessuno si senta solo nell’affrontare il percorso della malattia.