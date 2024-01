Ruba in due negozi in centro, arrestato dopo un inseguimento

Il 23enne inseguito da due persone, poi preso dai poliziotti

Arrestato dalla polizia, dopo un inseguimento per le vie del centro, un giovane straniero, ritenuto responsabile del furto di abbigliamento ai danni di un negozio e di profumi in un altro esercizio.

Mentre a piedi cercavano l’auto di un furto segnalato poco prima, il personale delle Volanti ha notato due persone – tra cui un agente della Polizia di Stato in servizio presso la Procura generale – rincorrere un uomo corrispondente alla descrizione dell’autore del reato.

Dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a raggiungere il 23enne che, nel frattempo, si era disfatto di parte della refurtiva. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni prodotti cosmetici, risultati essere stati asportati quella stessa mattina da una profumeria del centro storico.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 23enne è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il giovane, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato ai danni della profumeria. Tutta la refurtiva, invece, è stata restituita ai legittimi proprietari.