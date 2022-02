Ruba gli arredi ad un bar e li porta a casa sua, denunciata 52enne di Terni

Un bar in strada di Sabbione aveva denunciato il furto notturno di vari arredi per esterno ed i carabinieri in poco tempo sono riusciti a ritrovare la presunta autrice del singolare colpo

Un bar in strada di Sabbione aveva denunciato il furto notturno di vari arredi per esterno ed i carabinieri in poco tempo sono riusciti a ritrovare la presunta autrice del singolare colpo. Si tratta di una donna di 52 anni, ternana, già nota alle forze dell’ordine.

Il titolare del bar aveva sporto denuncia relativamente ad un furto dei vari arredi sottratti la notte dell’8 gennaio. I militari dell’Arma della stazione di Collescipoli, grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale, sono riusciti in poco tempo a dare un nome al ladro. Dalle immagini si vedeva infatti una donna rubare gli arredi da esterno. È stato dunque emesso dalla procura un decreto di perquisizione nei confronti della 52enne che ha dato esito positivo: nell’abitazione della donna, infatti, è stato trovato tutto ciò che era stato rubato al bar, per un valore di circa mille euro. La donna è stata dunque denunciata, mentre gli arredi riconsegnati al proprietario.