Ruba auto e la danneggia, denunciato straniero - Tuttoggi.info

Dagli accertamenti è risultato inottemperante al decreto di espulsione

Gli operatori del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge (NDUF), della Polizia Locale di Perugia, durante un controllo del territorio nell’area di Fontivegge, in via Cortonese, nell’area di parcheggio sottostante i Palazzi della Regione, hanno notato in sosta un’autovettura Opel Astra, con danni evidenti alla carrozzeria esterna. All’interno del mezzo, lato guida, è stato trovato un uomo di nazionalità tunisina che non è stato in grado di motivare né la presenza né la detenzione del veicolo. L’uomo è risultato privo di documenti identificativi e, da un accertamento alla banca dati in uso alle forze di polizia, la vettura è risultata oggetto di provenienza delittuosa, per la quale il proprietario aveva sporto una denuncia querela per appropriazione indebita.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura per il foto segnalamento e per essere messo a disposizione dell’Ufficio Stranieri. Dagli accertamenti è risultato inottemperante al decreto di espulsione del Prefetto di Perugia e all’Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. Lo straniero classe 1979, gravato da numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, oltre che per il reato di appropriazione indebita del veicolo, per essersi trattenuto nel territorio italiano, senza giustificato motivo, contravvenendo all’Ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.