Ruba 9 bottiglie di liquore, arrestato per rapina impropria

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sentiti dagli operatori, i finanzieri hanno riferito di aver sentito scattare l’allarme di sicurezza e, dopo essersi guardati intorno, hanno notato il 26enne fuggire da una porta di sicurezza posta nel retro del negozio.

Ipotizzando che si potesse trattare di un furto, i due militari si sono messi all’inseguimento del giovane che, uscito nel cortile, ha tentato di scavalcare una recinzione per far perdere le proprie tracce. Il 26enne è stato però raggiunto dai finanzieri che, con non poche difficoltà – ricevendo anche calci e morsi – l’hanno fermato richiedendo l’intervento della polizia di Stato.

Sottoposto a controllo dagli agenti, l’uomo è stato trovato in possesso di 9 bottiglie di liquori, occultate all’interno di uno zaino.

Dopo averlo accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, il 26enne è stato arrestato per rapina impropria. Su disposizione del pm è stato accompagnato dagli agenti presso la Casa Circondariale di Capanne Perugia. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata al titolare del negozio.