Rossi e Vialli, centravanti azzurri uniti dai gol, dalla malattia e dal coraggio

La vedova di Pablito ha ricordato come Vialli, già malato, sia stato molto vicino alla famiglia di Rossi. “Quanto ti raggiungerò in cielo – aveva scritto Vialli riferendosi al suo mito Pablito – caro Paolo, per favore fammi giocare al tuo fianco! Sono sicuro che ci rivedremo e faremo ancora grande l’Italia…”.