Risse in centro, arrestato 30nne per le coltellate. Altri 3 giovani denunciati - Tuttoggi

Rintracciati e assicurati alla giustizia i protagonisti delle due risse avvenute nel pomeriggio di sabato in centro a Terni

Rintracciati e assicurati alla giustizia i protagonisti delle due risse avvenute nel pomeriggio di sabato in centro a Terni.

Arrestato in tempi record dalla polizia il presunto autore delle coltellate inferte ad un 24enne ternano, ferito ad una mano ed a una gamba. L’episodio era avvenuto intorno alle 19,30 in via Fratti. In manette è finito un trentenne di Terni, pluripregiudicato anche per reati contro la persona. L’uomo è stato rintracciato vicino a casa sua dagli agenti.

Le indagini, tutt’ora in corso, anche per chiarire i motivi alla base del fatto, sono coordinate dal sostituto procuratore di turno, il pm Giulia Bisello.

Individuati anche i partecipanti alla seconda rissa che si è verificata praticamente in contemporanea in un’altra zona del centro storico, vale a dire in via Sant’Alò.

La Squadra Volante ha infatti rintracciato e denunciato per rissa tre giovani coinvolti nell’altra aggressione denunciata da alcuni residenti e immortalata anche con dei video. I tre ternani – rispettivamente di 20, 23 e 24 anni – già noti alla polizia, non hanno saputo dare alcuna giustificazione in merito ai motivi alla base del loro comportamento. Tutti saranno sanzionati anche per la violazione delle misure anti-Covid.