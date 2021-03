Rissa con coltellate in centro, 24enne ferito alla mano e a una gamba

Ferito con coltellate un giovane ternano, l'episodio in via Lanzi. Polizia ricostruisce dinamica grazie anche a video, caccia agli aggressori

Un 24enne ternano è rimasto ferito dopo una rissa con coltellate in pieno centro a Terni. L’ennesimo episodio di violenze tra giovani è avvenuto dopo le 19 di sabato in via Lanzi, nei pressi del liceo classico.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, presenti in centro per i controlli intensificati viste anche le nuove disposizioni anti-Covid, allertati da alcuni residenti. Tra loro qualcuno ha anche realizzato alcuni video dell’accaduto, acquisiti dagli inquirenti insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel frattempo, però, gli autori dell’aggressione si erano dati alla fuga.

Ma sempre nel tardo pomeriggio almeno un’altra rissa è stata segnalata in un’altra zona del centro storico di Terni.

Coltellate in centro, giovane ternano in ospedale

Ad avere la peggio nell’episodio in via Lanzi, come detto, un ragazzo non ancora 25enne, trasportato intorno alle 19.40 al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Santa Maria. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ed il ragazzo è stato ferito ad una mano. Sarebbe stato colpito comunque anche ad una gamba.

Ricostruita la dinamica, si cercano gli aggressori

La Questura di Terni fa sapere che gli accertamenti svolti nell’immediatezza dalla squadra volante e squadra mobile hanno permesso di delineare la dinamica del fatto e si stanno acquisendo elementi per rintracciare i presunti autori. Le indagini sono ancora in corso.

Filipponi (Pd): fatto gravissimo

“Quanto è accaduto nel pomeriggio di oggi nel cuore di Terni è qualcosa di gravissimo che rattrista tutti quanti noi ternani. Le strumentalizzazioni del centrodestra sulla sicurezza risultano alla luce dei loro fallimenti ancora più stridenti. Dalla giunta Latini siamo ancora aspettando le pattuglie della Polizia Municipale“. Così il consigliere comunale del Pd Francesco Filipponi.

(foto da Facebook relativo ad uno degli episodi avvenuti nel pomeriggio di sabato)