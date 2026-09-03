Rissa tra giovanissimi in un parco, 18enne aggredito con un coltello - Tuttoggi.info

Notte di violenza a Perugia nei pressi del parco pubblico di via Jesi, a Colombella. Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito a colpi di coltello al culmine di un violento diverbio scoppiato tra due gruppi di giovani.
L’allarme è scattato a seguito delle numerose telefonate giunte al 112 da parte dei residenti della zona, allarmati dalle urla della lite. All’arrivo delle Volanti della Questura di Perugia sul posto, gli agenti hanno trovato il 18enne con evidenti ferite da taglio. LEGGI DETTAGLI.