Rissa, locale di Deruta vietato ai 3: scatta il Daspo

Il provvedimento del questore scatta quasi un anno dopo la rissa di cui si erano resi protagonisti, terminate le indagini

Locale vietato a tre uomini di Deruta che si erano resi protagonisti di una rissa, probabilmente a seguito dell’eccesso di alcol.

A distanza di quasi un anno – la rissa era avvenuta il 2 maggio – per i tre scatta il Daspo. Il questore di Perugia ha emesso un provvedimento che vieta loro di accedere al locale rispettivamente per 6 mesi, 18 mesi e 2 anni. Per quest’ultimo è stato disposto anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze del locale.