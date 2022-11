Rissa di Halloween, 10 denunciati di cui 5 minorenni | Spunta pure uomo con una pala - Tuttoggi

Il bilancio è di 4 feriti con traumi cranici e arcate sopraccigliari lacerocontuse, i giovani sono tutti umbri residenti tra Umbertide, Castello e San Giustino

​Sono ben 10 le persone denunciate per la rissa avvenuta in via Vittorio Veneto, a Sansepolcro (Ar) durante la notte di Halloween.

I feriti a seguito dei tafferugli, avvenuti negli immediati pressi di una nota discoteca, sarebbero invece 4 (uno in più di quanto emerso il giorno dopo). Tutto sarebbe nato, come spesso accade, per una parola di troppo, con il parapiglia che ha coinvolto 11 ragazzi, tutti maschi (italiani e stranieri) residenti tra Umbertide, Città di Castello e San Giustino, di cui ben 5 minorenni e gli altri poco più che maggiorenni.