Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, sul BUR avviso per i comuni - Tuttoggi.info

Agabiti, “importante intervento anche per favorire la vita sociale delle comunità e delle giovani generazioni”

Socialità, sicurezza, benessere, riqualificazione urbana e ambiente: si possono riassumere così le parole chiave della terza edizione del “Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini”, approvato dalla Giunta regionale dell’Umbria: lo rende noto l’assessore Regionale al Turismo e alla Riqualificazione Urbana, Paola Agabiti, informando che con la deliberazione n. 1018 del 4 ottobre 2023, la Giunta per l’annualità 2023 ha destinato risorse complessive, pari ad € 2.490.000,00 da ripartire tra tutti i Comuni umbri nella misura massima di € 30.000,00 per ciascun Comune. Per l’attuazione degli interventi è stato approvato con D.D. n. 10573 del 12 ottobre 2023, idoneo Avviso pubblico, pubblicato sul BUR S.G. n. 50 del 18 ottobre 2023, corredato degli allegati necessari alla presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni.

Gli interventi dovranno riguardare la riqualificazione e il decoro urbano degli spazi pubblici all’aperto, in particolare dedicati al gioco dei bambini, al fine di favorirne l’aggregazione e la socializzazione, nonché il miglioramento o l’adeguamento dell’accessibilità per i soggetti portatori di disabilità.

Saranno potenzialmente finanziabili più di 80 comuni di tutto il territorio regionale con un contributo della Regione Umbria in conto capitale pari al 100% dell’investimento richiesto, lasciando all’amministrazione locale la facoltà di valutare finanziamenti aggiuntivi.

“Una misura – ha detto l’assessore Agabiti – che consentirà di offrire nuove aree e migliorare quelle esistenti destinate al verde pubblico, ovvero di ampliare il numero degli spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini, la cui strategica importanza è emersa anche nel periodo post pandemico. Si tratta –ha aggiunto – di un importante intervento, attraverso il quale l’amministrazione regionale mira a sostenere l’azione dei Comuni per favorire, con i loro progetti, specifiche azioni di riqualificazione e rigenerazione di aree urbane, destinate a riattivare percorsi virtuosi di socialità e di condivisione a beneficio di tutte le comunità interessate”.

“La Regione – prosegue Agabiti – ha quindi riservato grande attenzione al decoro e al recupero di interi spazi di svago e di partecipazione comune, soprattutto dei più giovani, alla luce dell’alto valore della vita di relazione, dell’attività ludica condivisa e di una consapevolezza sociale e comunicativa che sia da stimolo alla rinascita delle collettività e di ambienti comuni che possano favorire la crescita sana delle nuove generazioni visto che, anche mediante la ridefinizione e la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi verdi, delle aree gioco e dei luoghi di comunità si pongono le basi indispensabili per affermare l’attenzione al rispetto dell’ambiente, al benessere e alla sicurezza dei cittadini”.

I Comuni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 24:00 del 06.11.2023. Le domande che perverranno fuori termine saranno ritenute irricevibili.