Ripristinata la strada San Severo - Massa Martana - Tuttoggi.info

Comunicato stampa del Pd di Spoleto sulla strada che collega San Severo al comune di Massa Martana

Dopo anni di incuria e abbandono è stato ripristinato il collegamento stradale San Severo – Massa Martana. Si tratta di un investimento di 130mila euro,di cui 80mila ricadenti sul tratto spoletino e 50 su quello massetano. L’intervento è stato realizzato dall’AFOR (ex Comunità montana) su indicazione delle amministrazioni comunali delle due municipalità. Per Spoleto il sindaco Sisti ha individuato l’arteria viaria, che rende più vicina l’area montana del versante tuderte al nostro territorio, come strategica anche a fini turistici. In tal senso il consigliere comunale del Partito Democratico, Guerrino Lucentini ha svolto un ruolo di stimolo evidenziando come non appena la strada è tornata percorribile è diventata meta di amanti del trekking e della bicicletta. Interamente carrabile il progetto della San Severo si deve al tecnico dell’AFOR Francesco Capoccia che il Pd di Spoleto ringrazia per le modalità dell’esecuzione dell’opera eseguita nel totale rispetto dell’ambiente.