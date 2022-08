Riparte il Cantagiro in Umbria, il 27 agosto la finale regionale a Narni Scalo

Iscrizioni aperte fino al 12 agosto

Le iscrizioni all’edizione 2022 del concorso saranno aperte fino al 12 agosto. Sul palco, oltre ai concorrenti delle varie categorie ( baby, junior, interpreti, rap, cantautori e new voice), saranno presenti anche ospiti. La Tribute Band Ufficiale dei Nomadi accompagnerà la serata finale con alcuni intramontabili successi della musica italiana.

“Lo spirito del Cantagiro è quello di valorizzare i talenti emergenti”

“Lo spirito del Cantagiro – sottolineano gli organizzatori – è quello di valorizzare i talenti emergenti e di non lasciarli soli”. “C’è voglia di tornare a esibirsi dal vivo, di tornare a calcare palchi: il numero degli eventi dell’estate 2022 lo sta dimostrando”. “Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di fare esperienza e di confrontarsi con chi ha la loro stessa passione”.

Cavalieri: “Un’opportunità per farsi notare”

“Il Cantagiro – aggiunge Alessandro Cavalieri, direttore artistico della manifestazione in Umbria – deve essere visto come un’opportunità per farsi notare dagli addetti ai lavori”. “Siamo fautori del concetto di ‘gavetta’, perché quello musicale è un lavoro che presuppone impegno, studio, costanza e determinazione, come qualsiasi altro mestiere”. “Senza demonizzare il web e i social, che sono degli strumenti necessari, è utile, secondo noi, tornare a fare musica come si faceva un tempo, partendo dalla cantina fino ad arrivare di fronte a un pubblico vero, mettendo il virtuale al servizio dell’arte, e non viceversa”.