Rinnovato l’Accordo tra l’Associazione Culturale “L’Orfeo” di Spoleto e l’Universidad de Guanajuato - Tuttoggi.info

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Rinnovato l’Accordo tra l’Associazione Culturale “L’Orfeo” di Spoleto e l’Universidad de Guanajuato

Redazione

Rinnovato l’Accordo tra l’Associazione Culturale “L’Orfeo” di Spoleto e l’Universidad de Guanajuato

Dom, 25/10/2026 - 08:27

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L’Associazione Culturale “L’Orfeo” di Spoleto e l’Universidad de Guanajuato (Messico) hanno formalizzato il rinnovo dell’Accordo Quadro per la Collaborazione Accademica.

Il documento è stato firmato dalla Rettrice Generale dell’Universidad de Guanajuato, Dott.ssa Claudia Susana Gómez López, il 25 settembre 2026 a Guanajuato, e dal Presidente dell’Associazione Culturale “L’Orfeo”, M° Francesco Enrico, il 13 ottobre 2026 a Spoleto.

L’accordo, della durata di cinque anni rinnovabili, stabilisce un quadro giuridico per sviluppare collaborazioni nei settori della mobilità di docenti e studenti, della ricerca, delle pubblicazioni congiunte, della realizzazione di materiali didattici, di conferenze, concerti, workshop e programmi educativi, nonché di altre attività di interesse reciproco.

Questo rinnovato patto si inserisce in una consolidata tradizione di rapporti tra le due realtà. Un precedente accordo di collaborazione aveva già contribuito, nel tempo, a rafforzare i legami culturali e istituzionali tra Spoleto e Guanajuato, favorendo l’instaurazione del gemellaggio ufficiale tra le due città, siglato il 12 aprile 2005. Quel percorso aveva permesso a Spoleto di allacciare e consolidare rapporti privilegiati con la città messicana, unendo due comunità legate da una forte vocazione artistica e culturale.

Un ruolo decisivo in questo processo di avvicinamento e di consolidamento dei rapporti è stato svolto dal Prof. Fabrizio Ammetto, musicista e musicologo. Da anni Professore Ordinario presso il Dipartimento di Musica e Arti Sceniche dell’ateneo messicano, Ammetto ha costituito un ponte costante tra le due istituzioni, promuovendo scambi artistici, accademici e musicologici che hanno arricchito entrambe le realtà.

L’Associazione Culturale “L’Orfeo”, da sempre impegnata nella promozione e diffusione della musica e della cultura musicale in tutte le sue forme, vede in questo rinnovo un’ulteriore opportunità di scambio internazionale e di valorizzazione del patrimonio culturale comune.

Il Presidente Francesco Enrico ha espresso soddisfazione per la firma:

«Questo accordo rafforza un legame storico e apre nuove prospettive di collaborazione concreta tra le nostre istituzioni. Siamo lieti di continuare a costruire ponti culturali tra Spoleto e Guanajuato, grazie anche al prezioso lavoro svolto nel tempo dal prof. Fabrizio Ammetto».

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