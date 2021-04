"Rinascerò, rinascerai", Alessandro Silvestrelli e la sua dedica alla musica VIDEO - Tuttoggi

Nel progetto - cover del ternano Alessandro Silvestrelli coinvolte quasi 80 persone per celebrare la rinascita della musica dopo il Covid-19

Mentre l’Italia inizia a ripartire lentamente e avvia il suo percorso che dovrebbe portare ad un ritorno alla normalità, un messaggio di speranza arriva da un musicista ternano, Alessandro Silvestrelli. Insegnante, pianista e cantante, Silvestrelli nei giorni scorsi ha voluto interpretare la canzone “Rinascerò, rinascerai” di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio dei Pooh dedicandola al mondo della musica, fortemente penalizzato dalle restrizioni per il Covid-19.

Con un video speciale che è molto di più di una cover.

“Rinascerò, rinascerai”, il progetto di Alessandro Silvestrelli

Alessandro Silvestrelli (che da oltre 30 anni ha una scuola di musica a Terni ma che nel tempo ha avuto modo di collaborare con numerosi ed affermati artisti) ha voluto coinvolgere nel suo speciale messaggio di speranza nei confronti della musica i suoi allievi ma anche colleghi musicisti, non solo nel territorio ternano ma anche a livello internazionale. In tutto, quasi 80 persone che hanno preso parte al video con il loro volto seguendo lo slogan “Rinascerò, rinascerai”.

L’interpretazione del brano da parte di Alessandro Silvestrelli è stata registrata presso l’IKS Home Recording Studio di Terni e poi montata con i tanti contributi arrivati.

“L’idea – racconta Alessandro Silvestrelli – nasce dal brano pubblicato a marzo del 2020 da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio per devolvere il ricavato a favore dell’ospedale di Bergamo, fra le città più colpite dalla prima ondata del Coronavirus. Nello stesso tempo anche il mondo dello spettacolo, della musica e dell’arte in generale subiva un forte crollo lavorativo, causato dalla mancanza di possibilità nello svolgere concerti eventi teatrali e tutto quello che ruotava intorno al nostro settore, dovuto al distanziamento ed al rischio di contagi.

L’interpretazione dedicata alla musica

Dopo un anno, ho pensato così di riproporre il brano ‘Rinascerò, Rinascerai’ con un mio arrangiamento ed una mia interpretazione vocale dedicandolo a tutto il settore musicale ed artistico che ancora stenta a ripartire, con la speranza che presto ritorneremo a fare il nostro meraviglioso lavoro. Ho così coinvolto in questo video gran parte dei miei studenti, dai bambini agli adulti, per poi arrivare a tanti colleghi musicisti, artisti, manager, facendomi inviare una foto con il messaggio ‘Rinascerò, rinascerai‘. Tra coloro che hanno partecipato al progetto ci sono anche artisti internazionali con i quali collaboro ed il pianista di Facchinetti nonché arrangiatore del brano originale, Danilo Ballo”.

“Con questo – conclude Alessandro Silvestrelli – non ho voluto mettere in secondo piano l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, assolutamente, ho voluto soltanto portare alla luce quello che anche noi facciamo per sostenere le nostre vite, le nostre famiglie ed i nostri figli. E cioè…. ‘un fantastico lavoro!‘”.