Rigore in avvio della Spal, la Ternana spreca e trova il pari nel finale (1-1)| Pagelle

L'irruenza di Cassata manda sul dischetto Moncini, solo Favilli fa cadere il muro di Alfonso

Con un colpo di testa nel finale di Favilli la Ternana conquista un punto a Ferrara, dopo essere andata sotto in avvio sul rigore per la Spal siglato da Moncini. Gli uomini di Lucarelli nella ripresa hanno avuto diverse occasioni per raggiungere il pari, vanificate dall’imprecisione degli attaccanti e dalla difesa strenue dei biancazzurri.

La partita

2′ pt RIGORE PER LA SPAL Maistro va a terra in area sul contatto con Cassata, il Var richiama l’arbitro Rutella, che vede al monitor il pestone del giocatore della Ternana e decreta il rigore.