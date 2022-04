Rigenerazione urbana, Pd punta su partecipazione dei cittadini a 'costo zero' - Tuttoggi

Pd Terni, atto di indirizzo per la costituzione dei Municipi quali organismi a costo zero di rappresentanza e partecipazione nelle antiche municipalità

Nella prossima seduta del consiglio comunale il Pd sarà fra i promotori di un atto di indirizzo per la costituzione dei Municipi quali organismi a costo zero di rappresentanza e partecipazione nelle antiche municipalità.

Anche sulla base dell’esperienza analoga di Pesaro, che ha istituito il municipio di Monteciccardo, Il Pd che ritiene che anche i territori degli ex comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco e Torre Orsina abbiano il diritto e la necessità di avere strumenti per contrastare il pesante stato di abbandono nel quale versano.

Rigenerazione urbana

“In queste realtà si registra una diminuzione di attività commerciali – spiegano i consiglieri del Pd, Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis – chiusure di scuole, numerose associazioni in difficoltà, e addirittura un indice di spopolamento nettamente superiore alla media ternana e umbra che già soffrono di un alto grado di diminuzione di abitanti rispetto alla media nazionale.

In questi territori a bassa densità abitativa si è da sempre registrata una difficoltà di rapporti con l’amministrazione comunale, accentuata in questi ultimi anni dalla scomparsa delle Circoscrizioni”.