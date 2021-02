Riflessi di partita: il programma degli incontri streaming di Spazio Humanities - Tuttoggi

Si inizia giovedì 18 febbraio con Simone Biundo, Francesco Ottonello, Carlo Selan, Damiano Sinfonico | Gli appuntamenti fino al 21 maggio

Riflessi di partita. Questo il titolo scelto dall’associazione di promozione sociale Spazio Humanities, che gestisce, tra gli altri, il progetto culturale Umbrò Cultura, per il ciclo di incontri in streaming inaugurale della stagione 2021.

Il titolo del nuovo percorso, che è stato progettato dall’associazione e che verrà inaugurato il 18 febbraio, racchiude tre diversi itinerari, che ruotano attorno allo scambio dialettico e al confronto di punti di vista affini o divergenti.

I temi sono quelli già da tempo indagati dall’associazione: la narrativa, la poesia, la storia, le arti visive, ovvero temi cruciali del contemporaneo tesi a valorizzare la ricerca in ambito culturale e ad ampio spettro. Gli incontri, che saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Umbrò Cultura (https://www.facebook.com/umbrocultura), si nutriranno, quali ‘riflessi di partita’, della discussione di idee innescata dal dibattito sviluppato in Internet, creando uno spazio di sinergia tra ricerca e media in grado di contrastare la labilità della funzione del lavoro culturale e gettando le basi per uno spazio in cui pensare cosa significhi fare cultura oggi, nella fluida società contemporanea.

I tre itinerari inglobati in Riflessi di partita sono i seguenti: Match, in cui al centro si terrà un confronto tra parti e la messa in evidenza di fattori di diversità e di discontinuità; Sinestesie, sulla contaminazione e sull’interdipendenza tra letteratura e arti; Exordium, un percorso in continuità con gli eventi promossi nel 2020 sul panorama vasto ed eterogeneo delle scritture contemporanee, in cui spazio e voce avranno i giovani che hanno, appunto, esordito con un libro di poesia nell’ultimo anno.

Gli eventi si terranno dal 18 febbraio al 21 maggio, con cadenza mensile e in diretta streaming. Questo, il calendario, in cui i tre itinerari pensati si intersecheranno:

FEBBRAIO

EXORDIUM #1 GIOVEDÌ 18 con Simone Biundo, Francesco Ottonello, Carlo Selan, Damiano Sinfonico.

MATCH #1 MERCOLEDÌ 24 Carlo Bordini, un ricordo | con Myra Jara Toledo, Marco Giovenale, Valerio Massaroni, Guido Mazzoni, Francesca Santucci.

MARZO

MATCH #2 MERCOLEDÌ 10 Ida Vitale: quali identità nella poesia ispanofona?

con Pietro Taravacci, José María Micó, Ida Vitale.

SINESTESIE #1 GIOVEDÌ 18 Fiaba per immagini. Come narrano i pittogrammi

con Sandro Natalini, Martina Pazzi e Francesco Terzago.

MATCH #3 MERCOLEDÌ 24 Romanzo oggi. Una partita fra invenzione e cronaca?

con Nicola Lagioia, Maria Borio, Giorgio Villani.

APRILE

EXORDIUM #2 MERCOLEDÌ 21 con Sabrina Amadori, Riccardo Canaletti, Giorgia Esposito, Riccardo Socci.

SINESTESIE #2 MERCOLEDÌ 28 L’esperienza poetica dalla performance alla realtà virtuale

con Nina Carini, Marilina Ciaco, Alessandro De Francesco, Concetta Modica, Susanna Ravelli | Art Director: collettivo CEREBRO: Giorgio Funaro, Felice Vino

MAGGIO

MATCH #4 MERCOLEDÌ 5 Letteratura di genere, partita aperta?

con Franco Buffoni e Flavio Santi.SINESTESIE #3MERCOLEDÌ 12Contaminazioni: nuove atmosfere tra suoni e immagini

con Marilina Ciaco, Gianluca Codegnini, Giorgiomaria Cornelio, Andrea Inglese | Art Director: collettivo CEREBRO: Giorgio Funaro, Felice Vino.