Rifiuti e discariche abusive a Piedimonte, Villa Palma e Colle dell'Oro: Rossi interviene - Tuttoggi

Rossi: “Sarebbe necessario un attento monitoraggio”

“Effettivamente, addentrandosi in zone isolate, nei pressi di boschi o fossati, non è difficile imbattersi in qualche cumulo di rifiuti. Recentemente, stando a quanto riferiscono i residenti, le piccole discariche si sono notevolmente diffuse. Sarebbe necessario, dunque, un attento monitoraggio dell’intera zona per arginare prontamente il fenomeno, prima che questo raggiunga livelli di emergenza”.

Azioni di contrasto e bonifiche: la proposta

La nostra fascia pedemontana, meta di camminatori e sportivi, la bellezza della sua natura, i suoi beni culturali, i luoghi di culto meritano maggiori attenzioni, e, nel caso dell’abbandono dei rifiuti, forti azioni di contrasto. Occorrono, innanzitutto, immediate operazioni di bonifica delle esistenti discariche, poi monitoraggi e azioni esemplari volte a colpire gli autori del reato”.

L’interrogazione a Palazzo Spada

“Per questo motivo, oltre a segnalare la presenza di tali discariche e a sollecitarne la bonifica, ho presentato apposita interrogazione al fine di conoscere se l’esecutivo di Palazzo Spada intende impegnarsi nella lotta al degrado di queste zone. Il tutto – conclude Rossi – puntando l’attenzione sulla qualità delle strade malridotte per la caduta di alberi, per gli arbusti sporgenti e per l’asfalto pesantemente ammalorato, sugli scarichi nei fossati e sul necessario allaccio al sistema fognario cittadino”.