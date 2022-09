Ricostruzione post sisma, le ultime novità illustrate a Villa Umbra - Tuttoggi

Le relazioni sono state tenute dall’ing. Gianluca Fagotti – Dirigente Servizio “Ricostruzione Privata” U.S.R. Umbria (Introduzione e richiami normativi ai fini dell’applicazione dell’O.C. 126/2022); dall’ing. Federica Modesti, (Prezzario Unico del Cratere: ambito e modalità di applicazione. Esempi applicativi); dall’ing. Monia Bavicchi – Istruttore Direttivo Tecnico Servizio “Ricostruzione Privata” U.S.R. Umbria (La disciplina delle compensazioni: ambito e modalità di applicazione. Esempi applicativi); dall’ing. Catia Ciavaglia e dall’ing. Luisa Cincini – Istruttori Direttivi Tecnici Servizio “Ricostruzione Privata” U.S.R. Umbria (La disciplina delle compensazioni: ambito e modalità di applicazione. Esempi applicativi); dall’ing. Eleonora Gabbarelli, Istruttore Direttivo Tecnico Servizio “Ricostruzione Privata” U.S.R. Umbria (Le ulteriori misure previste in materia di aumento dei costi delle materie prime. Esempi applicativi).

Al fine di supportare ed agevolare i tecnici chiamati ad operare nell’ambito della ricostruzione degli edifici privati, le slide predisposte dall’USR Umbria per il seminario formativo di Villa Umbra, vengono messe a disposizione in allegato per prendere visione, in maniera sintetica ed efficace, delle principali novità introdotte dall’Ordinanza commissariale n. 126/2022.